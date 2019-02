Antonello da Messina, Annunciata, 1475-76, tempera e olio su tavola, 34,5 x 45 cm, Palermo, Galleria Regionale di Palazzo Abatellis

- Finalmente Milano ha per sé Antonello da Messina al quale Palazzo Reale dedica, dal 21 febbraio al 3 giugno, una grande mostra considerata uno degli eventi culturali di punta del 2019.In realtà Antonello era molto richiesto nel capoluogo lombardo già nel Quattrocento. Si narra che la fama del maestro, mentre era ancora in vita, fosse giunta anche in quella città dove era da poco venuto a mancare Zanetto Bugatto, apprezzato pittore formatosi nella scuola del fiammingo Rogier van der Weyden. E così l'allora duca Galeazzo Maria Sforza aveva incaricato il suo segretario Cicco Simonetta di scrivere all'oratore veneziano Leonardo Botta perché convincesse il "pictore ceciliano", che a quel tempo viveva a Venezia, di eseguire lavori presso la corte milanese.Correva la primavera del 1476 quando Pietro Bon rispose che il "solennissimo depentore" siciliano era al lavoro per terminare una pala che "serà de le più eccellenti opere de penelo" in Italia e nel mondo. Quella in questione era la straordinaria Pala di San Cassiano, che venne terminata poco dopo. Ma la storia ebbe il suo corso e Galeazzo Maria, trucidato alla fine del medesimo anno, non ebbe mai Antonello al suo servizio.E invece, dopo oltre 500 anni, il siciliano considerato il più grande ritrattista del Quattrocento omaggia Milano con, frutto di un lavoro collettivo di numerose istituzioni e di un gemellaggio tra Sicilia e Lombardia. Antonello da Messina è uno di quei rari pittori che parlano a un pubblico vario. Il grande mito intorno alla sua figura continuò a circolare anche 80 anni dopo la sua morte, al punto che Vasari incontrò non poche difficoltà a reperire informazioni sul maestro siciliano.Partendo dalla sua Sicilia, cuore degli scambi culturali nel Mediterraneo, Antonello realizza una pittura che è "sintesi prospettica di forma e colore". Il figlio Giacobello, nel sottolineare la divinità di un artista ammirato ancora oggi, si definì. Ed in effetti il suo grande merito fu quello di esser riuscito a realizzare una sintesi delle emozioni, di aver saputoIl percorso avrà come, il primo storico dell’arte a realizzare il catalogo delle opere del pittore. Saranno i suoi taccuini e i disegni ad accompagnare il visitatore alla scoperta dell’artista siciliano. Grazie alla straordinaria collaborazione attivata negli anni con la Biblioteca Marciana di Venezia verranno, infatti, presentati in mostra 19 disegni, di cui 7 taccuini e 12 fogli, dei quali alcuni su doppia pagina di Cavalcaselle, con la delicata ricostruzione del primo catalogo di Antonello."Si tratta di una mostra che per la qualità delle opere esposte e la delicatezza dei prestiti ha messo a dura prova il nostro dna - ha affermato Vita Zelman, presidente di MondoMostre Skira -. Palazzo Reale è ormai diventato la prima sede espositiva italiana. Già nel 2015 aveva ospitato la grande mostra su Leonardo, seguita da quella dedicata a Caravaggio che ha registrato oltre 400mila ingressi. Anche Antonello da Messina promette bene: in soli 5 giorni ci sono state 11mila prenotazioni".a cominciare dall’Annunciata, sublime icona e sintesi dell’arte di Antonello, con lo sguardo e il gesto della Vergine rivolti alla presenza misteriosa che si è manifestata. Accanto a uno dei più alti capolavori del Quattrocento italiano in grado di sollecitare in ogni spettatore emozioni e sentimenti, sfilano le eleganti figure di Sant’Agostino, San Girolamo e San Gregorio Magno, forse appartenenti al Polittico dei Dottori della Chiesa, tutti provenienti da Palazzo Abatellis di Palermo.L’enigmatico sorriso del celeberrimoin prestito dalla Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù, utilizzato originariamente come sportello di un mobiletto da farmacia e conosciuto nella tradizione locale come “ignoto marinaio”, incontra il San Girolamo nello studio in arrivo dalla National Gallery di Londra. Il Ritratto di giovane, dal Philadelphia Museum of Art, l’incantevole Madonna col Bambino, dalla National Gallery di Washington, il Ritratto di giovane uomo dal Museo statale di Berlino dialogano con il trittico con la Madonna con Bambino, il San Giovanni Battista e il San Benedetto e ancora con il poetico Cristo in pietà sorretto da tre angeli, approdato a Milano dal Museo Correr di Venezia.Una sezione della mostra esplora inveceattraverso i pochi referti sopravvissuti, relativi alla sua vita, in parte distrutti dai tragici eventi naturali, in particolare i terremoti. Cavalcaselle seguì Gaetano La Corte Cailler, un erudito messinese che trascrisse i documenti notarili relativi agli eventi della famiglia del pittore, dal testamento della nonna a quello dello stesso Antonello, datato febbraio 1479. Non restava altro di lui, nemmeno le spoglie che un’alluvione aveva disperso in un antico cimitero. L'antica Messina, già distrutta e poi ricostruita nel 1783, fu definitivamente rasa al suolo alle 5.21 del 28 dicembre 1908 dal disastroso terremoto.La mostra si avvale del catalogo pubblicato da Skira con tutte le immagini delle opere esistenti e riconosciute di Antonello da Messina e con una sezione storico artistica che racchiude i saggi di Giovanni Carlo Federico Villa, Renzo Villa, Gioacchino Barbera e cinque testi letterari rispettivamente di Roberto Alajmo, Nicola Gardini, Jumpa Lahiri, Giorgio Montefoschi e Elisabetta Rasy.