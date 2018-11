Canova e Pompei protagonisti al Forum Internazionale della Cultura di San Pietroburgo

Achille a Sciro. Courtesy MANN.

L'Italia è ospite d'onore a San Pietroburgo per il. Eventi d'arte, musica, balletto, cinema, incontri e tavole rotonde animeranno la manifestazione da oggi, 15 novembre, fino al sabato 17.Una conferma del ruolo centrale della cultura nelle relazioni tra il nostro paese e la Russia, proprio mentre in Italia si avvia a conclusione la rassegna, che ha portato centinaia di spettacoli, mostre e concerti a più di 6 milioni di spettatori in tutta la penisola, come ha sottolineato l'ambasciatore italiano in RussiaDopo lasulle pratiche museali che ha visto accanto al direttore dell'Ermitagei colleghi, direttore della Pinacoteca di Brera , e, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli , l'attenzione si sposta sul patrimonio artistico nostrano. E se Tintoretto presenzia col suo Ritratto dei due senatori, una mostra illustra i rapporti tra il Regno di Napoli e la Russia di Caterina La Grande, mentre una brochure racconta a tutti i partecipanti le origini dei numerosi capolavori italiani dell'Ermitage.La presentazione del volume da collezione Antonio Canova. Il segno della bellezza (Utet Grandi Opere) di Giuseppe Pavanello rompe l'attesa per la, in programma ala partire dal marzo prossimo con grandi prestiti dall'Ermitage e la curatela dello stesso Pavanello, tra i massimi esperti dello scultore neoclassico E mentre Napoli freme aspettando capolavori canoviani come Le Tre Grazie , San Pietroburgo si prepara a un assaggio dell'imponente esposizione suche avrà luogo presso il museo sulla Neva dalla prossima primavera. Frutto dell'nello scorso luglio, il progetto sarà presentato domani all'Ermitage dallo stesso Giulierini e dal soprintendente di PompeiIn questa occasione il pubblico russo potrà ammiraredell'antichità giunti dal MANN e dal Parco Archeologico vesuviano, tra cui l'imponente statua della Pax Augustea, gli affreschi monumentali di Achille a Sciro monumentali di Achille a Sciro ed Eracle e Onfale, nonché il busto bronzeo dell'imperatore Tiberio.