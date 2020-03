Raffaello e i tesori di Roma antica: l'attualità di una lettera di 500 anni fa

Raffaello Sanzio, Ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi, 1518. Olio su tavola, cm 155,2×118,9. Galleria degli Uffizi, Firenze

- Che un grande artista come Antonio Canova sia stato il primo paladino del patrimonio culturale italiano lo sapevamo. Ma che già tre secoli prima Raffaello si ergesse a difensore dei capolavori di Roma antica è una novità. Avremo modo di scoprirlo nei dettagli alle Scuderie del Quirinale , nella mostra epocale che da mercoledì 5 marzo celebrerà i 500 anni dalla scomparsa del Divin Pittore.Oltre a un'impressionante sfilza di dipinti, disegni, arazzi e progetti architettonici, Raffaello 1520-1483 presenterà ai visitatori: una lettera datata 1519 conservata pressoin cui, attraverso il tramite dell'intellettuale e umanista Baldassarre Castiglione, il Sanzio indicava al papadalle distruzioni e dagli sventramenti perpetrati a Roma nei primi decenni del Cinquecento.Il pontefice in questione è, la cui immagine fu consegnata all'eternità dall'Urbinate nel, oggi al centro di contestazioni e polemiche intorno alla partecipazione alla mostra romana. Fu lui a nominare Raffaello prefetto alle antichità, con il compito di visionare e requisire tutti i marmi e i reperti archeologici utili alla Fabbrica di San Pietro, valutandone lo stato di conservazione. Ma il pittore andò oltre: nella missiva esprime dolore e disperazione di fronte al degrado delle vestigia di un luminoso passato, condannando l'incuria di chi – compresi i precedenti pontefici – autorizzava l'uso di preziosi monumenti come cave di materiale o addirittura come ingrediente per la produzione di calcina. A cinque secoli di distanza, riconosciamo nelle sue accorate rimostranze gli stessiche sono alla base dell'articolo 9 della Costituzione italiana e della funzione delle attuali soprintendenze.Anchepartecipa alla mostra con il prestito di una lettera, questa volta datata 1518 e indirizzata a. Qui l'argomento è il progetto per. Per Raffaello rappresentò un vero e proprio sogno, interrotto due anni dopo dalla morte prematura. Dell'elegante villa suburbana, concepita espressamente per gareggiare con le ville dell'antica Roma e con quelle contemporanee come Villa Farnesina, l'Urbinate curò architettura e decorazioni, poi portate a termine da colleghi e allievi illustri come Antonio da Sangallo e Giulio Romano.Alle Scuderie del Quirinale le lettere saranno, insieme a ricostruzioni di Roma antica e a alla riproduzione in 3D del cartone preparatorio per l'arazzo del Sacrificio di Listra, in prestito dai Musei Vaticani , realizzata su concessione della Royal Collection e in collaborazione con il Victoria and Albert Museum di Londra.“Siamo orgogliosi di partecipare a una mostra di tale rilievo internazionale e qualità scientifica”, ha detto: “i tesori degli Archivi accompagnano e completano le grandi opere d'arte e testimoniano, con l'autenticità che solo gli Archivi di Statp sanno fornire, la vicenda umana e artistica del grande maestro”.Vedi anche: