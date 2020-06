Da Caravaggio a Banksy, dieci imperdibili mostre da Nord a Sud

Banksy, Girl with Balloon, 2004, 50 x 70 cm, Serigrafia a due colori su carta | Foto: © Steve Lazarides

A Bologna l'evento imperdibile della ricomposizione del polittico che tre secoli fa andò smembrato e che per la prima volta viene presentato al pubblico nella sua integrità.



Il grande ritorno dell’arte corre da Nord a Sud in vista di un’estate che si preannuncia ricca di mostre da non perdere. E che ripartono da dove il lockdown - dovuto all’emergenza sanitaria - le aveva confinate, dietro cancelli sprangati, sale vuote, luci spente.C’è, a, che ritorna dopo uno stop di quasi tre mesi, invitando il pubblico a condividere, nelle sale delle, la grande festa a 500 anni dalla nascita; e c’è l’universo visionario dia guidarci, con le sue ragnatele, tra le opere immersive di, aVi proponiamo dieci appuntamenti ai quali non mancare.Andrea Mantegna, Ecce Homo, 1500-1502, Tempera su tela di lino, 42 X 54 cm, Parigi, Musée Jacquemart-AndréUn percorso artistico articolato in sei sezioni, dai prodigiosi esordi al riconosciuto ruolo di artista di corte dei Gonzaga. Ci sarà tempo fino al 20 luglio per sfogliare vicende e capolavori di uno dei più importanti artisti del Rinascimento, in grado di coniugare nei propri lavori l’appassionato sguardo all’antichità classica, con ardite sperimentazioni prospettiche e il realismo nella resa della figura umana. A, oltre cento opere scandiscono unche mette a confronto i lavori dicon quelli dei colleghi che intrattennero rapporti con l’artista, da, daMichelangelo Merisi, detto il Caravaggio, I musici, 1597, 92x118,5 cm. New York, The Metropolitan Museum of ArtIl rientro negli States era previsto il 17 maggio, a conclusione della mostra, dedicata all'artista allievo di Vecellio e Maestro del Merisi. E invece I musici di Caravaggio resteranno ancora a Bergamo, fino alla fine dell’estate, grazie ad una proroga del prestito concessa daldi New York, proprietario dell’opera.è il titolo scelto per questa straordinaria opportunità offerta al pubblico, che, oltre a sottolineare l’appartenenza dell’alla città, enfatizza il desiderio della ripartenza, comune alla cittadinanza e al suo territorio. Un’altra buona notizia, da Bergamo a Roma, per gli appassionati diDal 16 giugno, fino al 13 settembre, aiil celeberrimodidialogherà con oltre quaranta dipinti di quei Maestri che nel secolo XVII hanno subìto in varia misura l’influsso dalla sua rivoluzione figurativa. La mostrasarà ospitata nelle Sale espositive di Palazzo Caffarelli.Marc Chagall (Vitebsk Marc Chagall, Le Christ et le peintre, 1951, gouache e pastelli su carta applicata su cartoncino © Governatorato SCV Direzione dei Musei VaticaniFino al 4 ottobre aldiuna riflessione sui temi della Passione, del sacrificio, della speranza, interpretata dai pennelli dicorre attraverso una selezione di capolavori in prestito dallaLa mostrasnocciola oltre venti capolavori distribuiti in quattro ambienti, corrispondenti a nuclei tematici, che dall’Annunciazione conducono alla Resurrezione di Cristo.Gaetano Previati, Nel prato (Pace), 1889-1890, Firenze Gallerie degli Uffizi, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti | Su concessione del MibactFerrara celebra i cento anni dalla morte dicon la riapertura, al, e fino al prossimo 27 dicembre, della mostra, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte in collaborazione con il Comune di Ferrara.L’artista ferrarese capace, con le sue opere, di suscitare sentimenti astratti attraverso il superamento dei tradizionali confini della pittura “da cavalletto”, sarà ricordato con un centinaio di opere. Dalle Fumatrici di oppio a La danza delle Ore, da La ferrovia del Pacifico a Colline liguri, olii, pastelli e disegni selezionati dalle raccolte civiche ferraresi saranno esposti assieme a un nucleo di altri lavori provenienti da collezioni pubbliche e private, corredati da documenti inediti. La mostra pone l’attenzione sul ruolo dell’artista - erede della tradizione romantica, interprete delle poetiche simboliste e anticipatore delle ricerche d’avanguardia futuriste - nel rinnovamento dell’arte italiana tra Otto e Novecento. Sempre a Ferrara, questa volta a, la ripartenza dopo il lockdown è affidata alla mostra evento. Fino al 29 settembre i visitatori avranno modo di attraversare oltre cento opere dell’artista britannico, tra dipinti, serigrafie e stencil.Polittico Griffoni, 1472-1473 circa, Francesco del Cossa, Santa Lucia, Tempera su tavola, Washington, National Gallery of ArtLa prima mostra a inaugurare dopo il lockdown è stata in realtà un ritorno a casa, dopo tre secoli di assenza. Fino al prossimo 31 dicembre ail percorsoriporta in città, a 500 anni dalla loro realizzazione e a 300 dalla dispersione, le tavole realizzate dai ferraresi Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti. L’imponente- la pala d’altare che vide la luce tra il 1470 e il 1472 per l’omonima Cappella nella- viene ricomposta per la prima volta grazie ai prestatori: nove musei internazionali proprietari delle singole tavole“Le emissioni di carbonio riempiono l’aria, mentre le radiazioni elettromagnetiche avvolgono la terra. Tuttavia è possibile immaginare un’era diversa, l’Aerocene, caratterizzata da una sensibilità proiettata verso una nuova ecologia di comportamento dove gli ecosistemi devono essere pensati come reti di interazione al cui interno ogni essere vivente si evolve insieme agli altri”. Parola di. L’artista argentino ci invita a cambiare punto di vista sulla realtà entrando in connessione con polvere, ragni, piante, protagonisti delle sue installazioni e metafore del cosmo. Lasciamoci allora guidare dalla sua amata ragnatela, in un percorso immersivo a, che fino al 1° novembre, accoglie un profondo e originale dialogo tra Rinascimento e contemporaneità.Thermodynamic Constellation (Costellazione termodinamica), 2020, Installazione di Tomás Saraceno per il cortile di Palazzo Strozzi, Firenze | Foto: © Ela Bialkowska, OKNO StudioCi sarà tempo fino al 30 agosto per visitare - previa prenotazione online - l’attesa mostra dedicata al genio di Urbino, che aveva aperto i battenti lo scorso 4 marzo per poi richiuderli dopo pochissimi giorni a causa della pandemia. Con oltre 200 capolavori, dei quali 120 dello stesso Urbinate, la mostra- realizzata dalleinsieme allee a cura di Marzia Faietti e Matteo Lafranconi - costituisce. Opere provenienti dalle più importanti collezioni e realtà museali italiane e internazionali si mostrano ai visitatori in tutta la loro delicata bellezza. Capolavori come lae ladalladi, ile ladagli, ladalla, ildal Louvre sono solo alcuni degli imperdibili pezzi della mostra.Raffaello Sanzio, Ritratto di Baldassarre Castiglione, 1514-1515, Olio su tela, 67 x 82 cm, Parigi, Museo del LouvreSeicento reperti per ricostruire, attraverso sei secoli di storia - dal X- al IV secolo a.C. - le fondamenta storiche degli, un popolo la cui grandezza scaturiva anche dal controllo della pianura padana, a Nord e di quella campana a Sud. In mostra fino al 31 maggio 2021, il percorsoavrà, tra gli imperdibili capolavori, l’intero corredo della celeberrima(675-650 a.C.), in arrivo dalQuesta sepoltura, tra le più ricche e famose che il mondo antico ci abbia restituito, costituisce un vero e proprio “manifesto” dell’età orientalizzante.Affibbiaglio della Tomba Bernardini di Palestrina (inzio del secondo quarto del VII secolo a.C.), in mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli nell'ambito della rassegna "Gli Etruschi e il MANN"Fino al 10 gennaio la mostraporta, per la prima volta in Sardegna, cento immagini che ripercorrono la carriera del grande fotografo statunitense, dagli esordi ad oggi.Al percorso, a cura di Biba Giacchetti, dedicato al grande Maestro della fotografia contemporanea che con i suoi reportage racconta il nostro tempo con uno sguardo sempre rivolto all'uomo, è affidato il messaggio della ripartenza.Steve McCurry, Rio de Janeiro, Brasile, 2009La mostra, a cura di Vittorio Sgarbi e in corso fino al 30 ottobre aldi Noto, è un tributo alla Sicilia e ai siciliani, un girotondo di pittori, scultori, fotografi, poeti, che hanno raccontato un secolo di arte siciliana, dal 1920 al 2020. C’è ladi Guttuso e ci sono idi Pina Calì, o ancora ladi Giulio D’Anna, idi Fausto Pirandello, in questo percorso tra cento dipinti e una quarantina di sculture e dove interni, paesaggi, nature morte descrivono un realismo che ha visto cimentarsi le testimonianze creative delle più importanti personalità artistiche dell’isola.Renato Guttuso, Vucciria, 1974, 300 x 300 cm, Palermo, Palazzo Steri