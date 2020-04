Dalle meraviglie di Pisa alla vita di Goya e Raffaello: tutti gli appuntamenti con l'arte in TV

Il Battistero di Pisa | Foto: Deensel / Wikimedia Creadive Commons

In questo silenzioso valzer dell’attesa, aspettando la fine dell’emergenza imposta dal coronavirus, un documentario o un film d’arte da gustare in TV accanto a una passeggiata tra le bellezze di Pisa, in compagnia di Alberto Angela, costituiscono sempre un’ottima idea.La placida dolcezza delle vergini che fluisce dalla vita straordinaria di Raffaello fa poi da contraltare all’esistenza movimentata di Caravaggio, ai moti di un animo inquieto cuciti dalla voce intensa di un rocker come Manuel Agnelli.Da Rai1 a Netflix ecco il palinsesto dell’arte in TV.Parte da Pisa, dall’incanto di Piazza del Duomo, il viaggio di Alberto Angela alla scoperta delle Meraviglie lungo la Penisola dei Tesori. Protagoniste della puntata che andrà in onda, in replica,, saranno Matera, con i suoi Sassi che tanto hanno affascinato anche Pasolini a Mel Gibson, e le affascinati Dolomiti.La storia e le particolarità della celebre Torre pendente, il Duomo con la lampada che avrebbe fornito a Galileo Galilei ispirazioni per le sue teorie, il Battistero con la sua sorprendente acustica, saranno al centro di un viaggio avvincente accompagnato da brevi incursioni di Sergio Castellitto e Andrea Bocelli.Uno scorcio di Venezia, Dal film Tintoretto. Un Ribelle a Venezia | © Sky Italia s.r.l. | Courtesy of Sky Arts Production Hub 2019Gli appuntamenti della settimana di Sky Arte in streaming iniziano invece oggi, lunedì 20 aprile, alle 18.30. Federico Buffa ci conduce alla scoperta della Street Art tra le strade di New York, dove nei primi anni 70 è nato il movimento del "graffiti writing". Alle 22.30 Lucia Poli racconta invece i Musei del Bargello di Firenze., con San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D, il film evento campione di incassi, realizzato da Sky 3D e CTV, ci immergeremo, grazie a riprese inedite, tra l’arte, la storia, la cultura di alcuni luoghi tra i più suggestivi al mondo. Per saperne di più sulla straordinaria Natività, un capolavoro scomparso di Caravaggio basta seguire, alle 17.15 con replica alle 23, un’affascinante produzione Sky Arte HD dedicata alla tela rubata a Palermo nel 1969 e mai ritrovata.i capolavori di Tintotetto, il pittore visionario capace di commuovere con le sue figure energiche e l’uso rivoluzionario del colore, si mescolano allo spirito ribelle di questo Stanley Kubrich del pennello in. Questa produzione internazionale Sky Arte, ideata dalla scrittrice Melania Mazzucco e raccontata da Stefano Accorsi, ci porta sulle tracce dell’artista spregiudicato.In Caravaggio - L'anima e il sangue - alle 16.30 con replica alle 22.30 - la voce di Manuel Agnelli ci guiderà tra opere e tormenti del genio senza tempo.Enrico Lo Verso, nel ruolo di Michelangelo, rievoca il ricordo del David che si materializza come riflesso del monolite di marmo, all’interno della Cava di Marmo di Carrara, da cui ha inizio la narrazione. Scena tratta dal film Michelangelo Infinito | Courtesy of Skyviaggeremo tra le meraviglie del Museo Archeologico di Napoli raccontate da Lina Sastri e tra i tesori campani del Vesuvio, di Pompei, Ercolano e Oplontis prima di lasciarci travolgere da un insolito racconto alla scoperta dell'uomo più poliedrico e innovativo del Rinascimento, con il film. Sempre giovedì, alle 16 e alle 22,, il documentario diretto da Emanuele Imbucci, traccerà un ritratto avvincente e dal forte impatto emotivo e visivo dell'uomo e dell'artista Buonarroti.Il grande successoripropone invece l’inedito, appassionato incontro tra arte e cinema, dedicato artista simbolo del Rinascimento. Tra i titoli in onda su Sky Arte, anchealle 23), il documentario diretto da Wim Wenders e da Juliano Ribeiro Salgado.Sempre giovedì 23 aprile, alle 21.30,, uno dei più intensi artisti spagnoli, precursore dell'arte moderna e illustre testimone della storia della sua nazione, sarà al centro di un viaggio fra le opere del grande pittore. A seguire, alle 24, a tenerci compagnia saranno le visioni di Hieronymus Bosch, il pittore olandese autore del Giardino delle Delizie Terrene.La settimana di Sky Arte si conclude domenica 26 aprile alle 23.30 con Delacroix - Diario di un pittore in viaggio, un approfondimento dedicato alla vita del grande precursore del romanticismo.Infine,. L’alle 21.15, nell’ambito della serie- in onda dal 20 aprile su Sky Arte e dedicata a pettegolezzi e suggestioni che ruotano intorno ai grandi personaggi della storia - verrà trasmesso. L’artista negli anni ’80 dipinse una serie di quadri commissionati da Trump che però non gli furono mai pagati. A seguire,che si addentra nella breve e appassionata relazione tra la cantante e Jean Michel Basquiat, pittore pioniere nella scena artistica Newyorkese.Urban Myths, Andy Warhol vs Donald Trump. Courtesy Sky Artealle ore 21.15, Art Night ripropone in replica. Ad aprire la serata sarà il documentariodi Monica Taburchi, prodotto da Rai Cultura, un racconto corale che spiega come gli artisti contemporanei - da- si pongano di fronte ai cambiamenti climatici. Il programma di Silvia De Felice, Alessio Aversa e Marta Santella, proporrà inoltre un documentario sullo scultore Pinuccio Sciola, noto come l’artista delle “pietre sonore”.Su Amazon Prime Video la scena è tutta di. Con Filippo Nigro ci addentreremo nella mente del genio, un’esistenza fatta di progetti, arte, scienza.Due generazioni prima di Leonardo incontriamo, uno dei maggiori intellettuali del Rinascimento, protagonista del documentario di Alessandro Perrella incentrato sulle Storie della Vera Croce, un ciclo di affreschi conservato ad Arezzo.È lo storico Dan Jones a schiuderci i cancelli dele, uno degli edifici più rappresentativi della Gran Bretagna.Ininvece ripercorreremo la storia del Palazzo di Enrico VIII legata alla vita sfarzosa del suo inquilino e al destino delle sue sei mogli.Secrets of Henry VIII's Palace: Hampton Court, 2013, 54 min, Regia Sam Taplin, Pioneer Productions, Con Samuel West | Courtesy NETFLIX