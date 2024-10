Halloween al museo: gli eventi da non perdere per un weekend da brivido

Da Torino a Taranto, un viaggio nel segno della paura e del mistero



Johann Heinrich Füssli, Gertrude, Amleto e il fantasma del padre di Amleto, 1793 I Courtesy Fondazione Magnani Rocca

Francesca Grego 30/10/2024

Torino. I Celti e la vera storia di Halloween ai Musei Reali

Samonios è il nome della festa celtica che, tra il 31 ottobre e il 1° novembre, celebrava la fine dell’anno vecchio e l’inizio del nuovo. Durante questa prodigiosa notte , il velo che separa i vivi dalla terra dei morti si assottiglia, permettendo agli spiriti di tornare a visitare le persone e i luoghi cari in vita. Una leggenda da riscoprire nella serata di Halloween ai Musei Reali di Torino con rievocazioni storiche e visite guidate, in viaggio tra il mondo celtico e i culti di origine orientale raccontati nella mostra La Scandalosa e la Magnifica. 300 anni di ricerche su Industria e sul culto di Iside in Piemonte. Momento culminate della serata sarà l’accensione del fuoco di Samonios nei Giardini Reali, attorno al quale si danzerà per festeggiare il Capodanno celtico.



Sempre a Torino, città soprannaturale per eccellenza, sarà la musica disegnare l’atmosfera della notte di Halloween alla Palazzina di Caccia degli Stupinigi. Con i ritmi di Club Silencio si ballerà fino a notte fonda tra spettacoli di acrobati, angolo trucco e tante spaventose sorprese. Da non perdere la visita agli Appartamenti Reali, dove è prevista una spettrale performance al pianoforte.



Parma. Spettri surrealisti alla Fondazione Magnani Rocca (Mamiano di Traversetolo)

C’è un fantasma molto famoso all’entrata della mostra Surrealismo in Italia, in corso presso la Fondazione Magnani Rocca fino al 15 dicembre. È lo spettro del padre di Amleto dipinto da Füssli nel 1793, ed è in buona compagnia: le arpie di Leonor Fini, gli ectoplasmi di Yves Tanguy, le Metamorfosi di Alberto Savinio e altre creature da brivido ci aspettano alla Villa dei Capolavori. Se è vero che da sempre i mostri sono stati usati dall’uomo per spiegare l’inspiegabile, incarnando paure e superstizioni, l’apertura speciale del museo di Traversetolo nel ponte di Ognissanti è un invito a scoprire come i surrealisti, esploratori dell’inconscio per eccellenza, abbiano portato nell’arte il mondo dell’incubo e del mistero.



Brescia. Avventura e mistero al castello con una Escape Room mozzafiato

Per la serata di Ognissanti il Castello di Brescia si trasforma in un labirinto di enigmi e misteri. L’appuntamento è per le 17 del 31 ottobre, quando prenderà il via una speciale escape room ispirata alle dieci giornate di Brescia: nei panni dei patrioti del Risorgimento impegnati a liberare la città dal dominio austriaco, i partecipanti dovranno destreggiarsi tra indizi ben nascosti e passaggi segreti nell’atmosfera storica del Museo Leonessa d’Italia e del Museo delle Armi. Un gioco avvincente per visitatori di ogni età che terminerà con un aperitivo nell’antica Palazzina degli Ufficiali.



Taranto. Tra storia e mito, i meravigliosi mostri del MArTA

In occasione di Halloween una variegata galleria di creature da brivido torna alla luce dai depositi del Museo Archeologico di Taranto: fantasmi, civette, gorgoni e satiri si preparano a stupire visitatori di ogni età in un percorso guidato di un’ora e mezza dal titolo Reperti… da paura!, tra storie e leggende, cacce al tesoro, indovinelli e un sorprendente labirinto di curiosità. “Il termine mostro ha radici profonde nella storia del linguaggio e della cultura”, spiega la direttrice del MArTA Stella Falzone: “deriva dal latino monstrum, col significato dapprima di 'prodigio', 'segno', poi di 'essere soprannaturale'. I mostri ci accompagnano nella ricerca tra il bene e il male e segnano la rotta nell’animo degli uomini. Ogni mostro è un essere che suscita meraviglia”.



Ferrara. Monsterland in the Castle: cena e dj set al Castello Estense

Storia, musica e mistero si incontrano nella notte del Castello Estense in occasione del Monsterland Halloween Festival. Mentre negli spazi di Ferrara Fiere ci si scatenerà in tre giorni di elettronica tra scenografie e costumi horror, il 1° novembre l’antica residenza degli Estensi sarà il set di un esclusivo dinner party dal titolo Welcome Monsters. Cinque dj accenderanno la serata nelle tenebrose segrete del castello, andando avanti fino a notte fonda dopo una sorprendente cena a tema.