Musei "da regalare". Gift Card sotto l'albero per condividere la bellezza

Flora, 15-45 d.C. circa, Affresco in III stile pompeiano, rinvenuto nel 1759 nel cubiculum (stanza da letto) della Villa di Arianna, presso l’antica Stabiae | Courtesy of Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Strenne sotto l’albero nel segno dell’arte. In vista del Natale, ma non solo, anche i musei, da nord a sud, snocciolano alcune idee per un regalo diverso. Che sia una Gift card per un amico, in edizione limitata in vista delle festività, o un abbonamento disponibile tutto l’anno, un cadeau “artistico”, da scambiarsi tra art lovers, è sempre una buona idea.E poco importa che i cancelli di musei e gallerie siano ancora chiusi. Le Gift card saranno attivate al primo ingresso, al momento della riapertura.In attesa di tornare a dialogare dal vivo con i capolavori di ogni tempo, dai musei della Campania a quelli di Roma, ecco alcune proposte per regalarsi o regalare la bellezza.Una Campania Artecard in edizione limitata per sostenere e promuovere i musei e i siti archeologici della regione, che, a causa delle chiusure, insieme a tutto il comparto turistico hanno risentito della crisi causata dal Covid 19.È l’idea lanciata per questo Natale 2020 da Scabec, la società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali. Acquistando questo pass sarà possibile regalare(due ingressi all'anno) in 25 siti selezionati del circuito Artecard insieme a venti ingressi scontati in altri siti e musei della Campania. L’accesso include i Parchi archeologici come Pompei, Ercolano, Paestum, Velia; i musei - dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli al Museo e Real Bosco di Capodimonte, con le ultime mostre in programma - e ancora le Dimore Storiche e i Castelli - come la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Napoli - e infine i percorsi sotterranei, dalle Catacombe di Napoli alla Napoli Sotterranea.365 Christmas Artecard | Courtesy of ScabecLa “365 Christmas Card” è già acquistabile online e in alcuni punti vendita Artecard, fino al 6 gennaio al prezzo speciale di 35 euro per gli adulti e di 27 euro per gli under 25.La card si attiverà al primo utilizzo, non appena i musei e i luoghi di cultura saranno riaperti. In ogni caso, la prenotazione resterà obbligatoria e l’ingresso contingentato, come da normative vigenti. In caso di chiusure straordinarie dei luoghi coinvolti, la card attivata verrà sospesa temporaneamente fino alla normalizzazione degli ingressi.I possessori della "365 Christmas Card" accederanno gratuitamente al “Club dell’Arte”, una community digitale di appassionati, per ricevere in anteprima inviti esclusivi e informazioni su mostre ed eventi.Ritratto di fanciulla con tavolette cerate e stilo (cosiddetta "Saffo"), 55-79 d.C. circa, Affresco in IV stile pompeiano, Rinvenuto a Pompei il 24 maggio del 1760, nella casa VI, 17 o Insula Occidentalis a Pompei | Courtesy of Museo Archeologico Nazionale di NapoliVolete regalare un anno di bellezza tra i capolavori di Palazzo Braschi, del Museo dell’Ara Pacis o dei Musei Capitolini, o passeggiate illimitate tra le vestigia dei Mercati di Traiano? La MIC Card Gift dei Musei di Roma consente l’accesso gratuito e illimitato ai 19 musei civici della capitale e ai 25 siti archeologici al costo di 5 euro, per un anno.Acquistabile online, sarà valida stampata in versione cartacea, solo a partire dal momento dell’attivazione. Mentre la validità delle MIC già attive saranno prorogata di tre mesi per compensare il periodo di chiusura totale dei musei per l'emergenza COVID 19.Chi potrà usufruirne? Tutti i residenti nella Città Metropolitana, italiani e stranieri, i domiciliati temporanei e gli studenti delle università pubbliche e private della città metropolitana.MIC Card GiftA Venezia la Peggy Guggenheim Collection propone una Membership Card declinata a seconda del tipo di pubblico e delle diverse esigenze. Lo, ad esempio, si rivolge agli under 26, mentre l’garantisce non solo l’ingresso alla Collezione ma anche ai principali musei di arte moderna in Italia. L’allarga la partecipazione alle inaugurazioni delle mostre temporanee, mentre laè il regalo perfetto per le famiglie, offrendo vantaggi speciali per genitori e i figli. E per coloro che amano vivere l’arte in compagnia c’èsu tutte le tipologie di Card. La Membership Card permette inoltre di iscriversi ai corsi di storia dell'arte online riservati ai soci del museo.Un ricco programma di mostre, gite fuori porta, visite guidate, attività per i bambini per vivere un’intera regione a 360 gradi. È l’offerta lanciata da Abbonamento Musei, la carta all you can visit che dà libero accesso all’offerta culturale di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta per 365 giorni l’anno, tra oltre 450 realtà, tra musei, castelli, residenze reali, fortezze diffuse sul territorio. Nato a Torino e in Piemonte nel 1995 e curato dall’omonima Associazione, in oltre vent’anni Abbonamento Musei ha coinvolto più di 300mila abbonati con un modello che, dal 2015, è stato riproposto a Milano e in Lombardia e, dal 2019, in Valle d’Aosta, sempre a cura dall’Associazione Abbonamento Musei.Adesso, in vista del Natale, è possibile acquistare sul sito dell’Associazione i codici gift in promozione, da convertire in Abbonamento alla riapertura dei musei. Per ogni acquisto o rinnovo è previsto il 25% di sconto sulla seconda card.In questo modo si potranno sostenere concretamente non solo i musei, ma l’intero sistema culturale di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.L’Area metropolitana di Bologna è pronta ad accogliere con i suoi 60 musei i possessori della Card Cultura. Questo prezioso strumento, perfetto per un regalo natalizio, offre un anno di ingressi gratuiti e riduzioni speciali per musei, mostre, teatri, festival, cinema, concerti e corsi, biglietti ridotti per alcuni musei dell’Emilia Romagna, oltre a un programma di attività esclusive. Costa 25 euro (15 euro per minori di 26 anni) ed è valida 12 mesi dalla data di attivazione.Oltre alle classiche membership card (Young, Individual, Family, Exclusive) per l’accesso annuale al circuito classico con un programma costruito su misura in base alle esigenze, Genus Bononiae. Musei nella Città ha pensato a diversi pacchetti per un’idea regalo in vista del Natale, ma soprattutto per omaggiare il Polittico Griffoni, esposto a Palazzo Fava in occasione della mostra La riscoperta di un capolavoro.In particolare, la visita virtuale al capolavoro di Francesco del Cossa ed Ercole de’ Roberti, ricomposto, dopo 300 anni dal suo smembramento, diventa anche un originale dono da mettere sotto l'albero. L’acquisto del biglietto per il tour virtuale consentirà ai possessori di usufruire - alla riapertura dei musei - di un ingresso a costo ridotto in una delle sedi del circuito Genus Bononiae. Il pacchetto visita + catalogo - pari a 34 euro - è acquistabile a Palazzo Fava (previo appuntamento scontattando il numero 05119936343) o all’info point Bologna Welcome di piazza Maggiore.Abbonamento Musei