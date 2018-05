A Venezia è in arrivo Magister Canova

La stanza di Magister Canova dedicata al processo creativo di Antonio Canova

- Dopo il successo della scorsa estate con Magister Giotto , la Scuola Grande della Misericordia è pronta a ospitare, un viaggio a 360 gradi nell'arte del celebre scultore neoclassico. Con la voce narrante di Adriano Giannini, il violoncello di Giovanni Sollima e un imponente apparato tecnologico fatto di video e proiezioni immersive, la mostra si propone come un percorso in equilibrio tra emozione e conoscenza, spettacolo e approfondimento, che accompagnerà il grande pubblico fin nel cuore dei processi creativi alla base dei capolavori canoviani.Creata dain collaborazione con, si avvale infatti di un autorevole comitato scientifico coordinato dai curatori, su cui si innesta la direzione artistica di Luca Mazzieri, autore e regista di film d'arte.Secondo atto della trilogia che si concluderà connel 2019, alla vigilia del cinquecentenario della morte dell'Urbinate, Magister Canova è "un percorso di narrazione capace di spaziare dal micro al macro, dalla farfalla di Amore e Psiche al gigante Ercole che scaglia Lica, passando dalla danza alla bellezza senza tempo di", racconta l'amministratore delegato e supervisore creativo del progetto: "Uno spettacolare percorso multimediale attende il visitatore per avvicinarlo alla vicenda canoviana in tutte le sue fasi e aspetti, mentre il rigore scientifico del racconto si coniuga a una sapiente regia, ricorrendo a una pluralità di linguaggi".Se ad accogliere il pubblico sarà una monumentaleimmaginando un viaggio nella mente dell'artista, subito dopo un enorme blocco di marmo bianco, simile a quello di Carrara preferito da Canova, marcherà l'inizio di un'esplorazione nel mondo della scultura. Tra visioni illusorie e ricostruzioni scenografiche,scandiranno l'itinerario nella creazione canoviana, dallo splendore delle Tre Grazie alla delicatezza di Amore e Psiche e alla potenza degli Eroi. Da tener d'occhio, la sala riservata ai disegni anatomici originali conservati dalla Biblioteca dell'Istituto Superiore di Sanità e il, che con le sue novità cambiò la storia della scultura europea.Mentre la mostra dedicata a Giotto viaggia già tra il Giappone e la Russia, il format "Magister" si rinnova mescolando ancora una volta arte, musica, parola e tecnologie. Obiettivo: esportare nel mondo le eccellenze della cultura italiana, ma anche allargare la base del pubblico di casa, in primis verso i visitatori più giovani.sarà in programma alla Scuola Grande della Misericordia di Venezia