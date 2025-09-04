Jago al teatro antico di Taormina: la potenza del gesto tra permanenza e memoria

La David di Jago a Taormina | Foto: © Migliorato

- Dalla sommità delle tribune del Teatro Antico di Taormina, reduce da un simbolico viaggio intorno al mondo a bordo dell'Amerigo Vespucci, La David di Jacopo Cardillo, in arte Jago, con la sua postura fiera, lo sguardo altero, la fionda, una pietra stretta tra le mani, sotto l'occhio vigile dell'Etna, scruta il mare, crocevia di civiltà e teatro di antiche memorie. Meraviglia silenziosa nell’eternità del tempo.Oscurata nei giorni scorsi dall’algoritmo di META, scandalizzato dai suoi seni, accolta dall’abbraccio della cornice classica, la scultura in bronzo dorato porta con sé il peso di una narrazione epica e contemporanea al tempo stesso, l’impronta dell’iconografia classica e della tradizione dei grandi maestri, facendosi portavoce del mito di David e Golia reinterpretato in chiave moderna per raccontare una storia diversa, ma sempre intrisa di coraggio e rivalsa.Assieme a lei, simili a gesti scolpiti nel tempo, testimoni di una continua necessità espressiva che attraversa epoche e linguaggi, approdano in Sicilia, in dialogo con la stratificazione culturale e archeologica di Taormina, altre tre opere dell’artista ciociaro: Impronta Animale (2012), Memoria (2015), Prigione (2016).Le si potrà ammirarenel suggestivo contesto del Parco Archeologico di Naxos Taormina, dove la mostra "Gesti scolpiti", organizzata da Aditus e Civita Sicilia, in collaborazione con BAM, metterà in luce tutta l’abilità dell’artista, classe 1987, nell’utilizzo del marmo come materiale nobile per trattare i temi fondamentali del nostro tempo.Jago a Taormina | Foto: © MiglioratoAd accogliere lo scultore, nel corso dell’inaugurazione svoltasi ieri, mercoledì 3 settembre, oltre mille spettatori che hanno affollato il Teatro Antico di Taormina dove è stato proiettato il videoracconto del viaggio della David, a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci.Ad eccezione della David, le tre sculture in mostra, scolpite in marmo statuario, ruotano attorno al tema della mano. Simbolo di contatto, creazione, affermazione personale, affondando nella materia, costruendo memoria, la mano consente all’essere umano di lasciare un segno. E per l’artista - il primo ad avere inviato, nel 2019, una scultura in marmo sulla Stazione Spaziale Internazionale in occasione della missione Beyond dell’ESA (European Space Agency) - la mano diventa una creatura viva che attraversa il tempo. Se in Impronta Animale si fa reperto, segno primordiale che richiama le pitture rupestri, rievocando un contatto ancestrale con la terra e con la nostra storia profonda, in Memoria l’impronta di una mano scavata nella pietra apre una riflessione sulla memoria e sull’eredità, rendendo tangibile la traccia della presenza umana come simbolo di permanenza e ricordo.La David di Jago a Taormina | Foto: © MiglioratoIn Prigione l’immagine scolpita, avvolta nelle pieghe del marmo, sembra volersi liberare da una prigione di pietra. I contorni della figura umana sono appena delineati, mentre le membra si estendono con un forte senso di tensione. Il gesto è tutto: urgenza di esistenza, simbolo della lotta per liberarsi da ciò che costringe.Ed ecco la David (un richiamo al celebre capolavoro di Michelangelo). Il progetto nasce nel 2021 con un primo bozzetto in argilla realizzato a mano. Da quell’immagine iniziale sono scaturite diverse versioni in argilla e gesso, fino ad arrivare al modello attuale, tradotto in bronzo attraverso l’antica tecnica della fusione a cera persa. La versione definitiva, scolpita in marmo di Carrara e alta oltre 4 metri, rappresenterà la pietra miliare del percorso artistico di Jago, impegnandolo in una vera e propria impresa.